انتشال جثة طالب غرق أثناء الاستحمام في نهر النيل بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، اليوم الأحد، جثة طالب غرق أثناء الاستحمام في نهر النيل أمام مركز بني مزار شمال المنيا، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

غرق الطالب بنهر النيل بالقرب من قرية القيس

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن غرق طالب أثناء الاستحمام بالمجرى المائي لنهر النيل.

وبالانتقال والفحص، تبين غرق «عبد الرحمن أحمد»، 18 عاما، طالب، مقيم بقرية القيس غرب مدينة بني مزار، حيث كان يسبح في النيل هربا من حرارة الجو، ونتج عن ذلك غرقه وجرفه التيار.

انتداب مفتش الصحة للكشف على الغريق

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي ببني مزار تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وأمرت بانتداب مفتش صحة بني مزار والطب الشرعي لمناظرة الجثة وتوقيع الكشف الطبي ومعرفة سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه.