انتشال شاب غرق في النيل أثناء الاستحمام هرباً من الحر بالمنيا

تمكن أهالي قرية «الشيخ تمي»، التابعة لمركز أبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقاً في نهر النيل، أثناء الاستحمام هرباً من حرارة الجو، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة.

غرق شاب أمام مرسى «الشيخ تمي» بأبوقرقاص

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مركز شرطة أبوقرقاص، جنوب المحافظة، تتضمن غرق شاب داخل المجرى المائي لنهر النيل، أمام مرسى قرية «الشيخ تمي الغربي»، وتم انتشال جثته بمعرفة الأهالي.

التحريات ترجح غرقه أثناء الاستحمام هرباً من الحر

انتقل رجال الإسعاف والأمن والبحث الجنائي إلى محل الواقعة، وتبين غرق شاب يُدعى «محمد ع.»، 20 سنة، مقيم بقرية «إتليدم»، التابعة لمركز أبوقرقاص، ورجحت التحريات الأولية لفريق البحث تعرضه للغرق أثناء الاستحمام في النهر، هرباً من الحر.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى أبوقرقاص المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب مفتش صحة المركز والطب الشرعي لتوقع الكشف الطبي على الجثة، لمعرفة سبب الوفاة، وما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه.

وشهد مركز أبوقرقاص، في وقت سابق اليوم السبت، غرق سيدة داخل المجرى المائي للبحر اليوسفي، أمام قرية «كفر لبس»، وذلك في ظروف غامضة، وتمكن الأهالي من انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى، ورجحت التحريات الأولية أنها سقطت في المياه أثناء تواجدها على الضفة لغسيل الأواني، وذلك لإختلال توازنها، وتباشر النيابة العامة التحقيق.