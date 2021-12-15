تعيين 838 شابا بالقطاع الخاص منهم 14 من ذوي الهمم بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قيام مديرية القوي العاملة بالمحافطة بتعيين 838 شاباً من مختلف المؤهلات، من بينهم 14 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وترشيح 215 آخرين، منهم 10 من ذوي الهمم لفرص عمل من خلال وحدة التشغيل بالمديرية، فضلاً عن استخراج 1649 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

صرف 2.4 مليون جنيه لرعاية العمالة غير المنتظمة

وقال الدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، إن المديرية قامت خلال نوفمبر الماضي، بصرف منح للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 115 منحة مولود جديد بإجمالي 232 ألف جنيه، و21 منح زواج لـ21 عاملا بمبلغ 63 ألف جنيه، وإعانة وفاة لأسرة عامل متوفي بمبلغ 10 آلاف جنيه، و13 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 26 ألف جنيه، إضافة إلى منحة المولد النبوي الشريف لعدد 2322 عامل بمبلغ مليون و161 الف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية مليون و492 ألف جنيه لـ 2472 عاملا من المسجلين، فضلاً عن صرف 940 ألف جنيه رعاية صحية لعدد ٥١٥ عامل مشتغل ما بين إجراء عمليات كبري وصغري وصرف أدوية.

وأضاف «أبوزيد» في تقريره المعروض على المحافظ عن ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 602 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 38 محضراً للمنشآت المخالفة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 193 منشأة، وعمل 4 حملات عادية، و12 حملة نوعية، وأسفر عن تحرير 51 محضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 157 منشأة أخرى، والتفتيش على 1069 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 16 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها ودياً، وإحالة 4 للمحكمة العمالية، و 3 شكاوي مازالت تحت البحث والدراسة.

تسليم 79 عقدا للعمل بدولة الأردن خلال 30 يوما

وفي مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بتنظيم 9 دورات تدريبية، منها 4 بمركز التدريب المهني بسوهاج على مهن التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف وصيانة الحاسب الآلي، والمحمول، 2 دورة تدريبية بمركز تدريب طهطا على الخياطة والتفصيل، و3 دورات بمركز الكوثر على المساحة، والتبريد والتكييف، والخياطة، ليصل جملة أعداد المتدربين إلي 134 من شباب الخريجين منهم 80 ذكور، 45 اناث.

وفي مجال التشغيل الخارجي قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بمراجعة وتسليم 79 عقدا للعمل بدولة الأردن.