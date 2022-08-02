لخريجي 2022.. إزاي تقدم على برنامج التدريب لهذا العام من البنك الأهلي؟

منح البنك الأهلي الخريجين الجدد لعام 2022، فرصة للحصول والانضمام لبرنامج التدريب هذا العام، والذي يمكن من خلاله تلقي الخبرة المصرفية على يد أمهر المدربين بالبنك، والتي تمكنهم من الانخراط في العمل البنكي سواء كان شؤون قانونية أو محاسبية وغيرها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية الانضمام للتدريب خريجي 2022 من البنك الأهلي المصري على النحو التالي:

تدريب خريجي 2022 من البنك الأهلي

وتأتي تفاصيل تدريب خريجي 2022 من البنك الأهلي المصري على هذا النحو:

- التدريب متاح لطلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة.

- يجب أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- التدريب متاح في الكليات والتخصصات المطلوبة ومنها تجارة «محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية»، إدارة أعمال «بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة أعمال دولية، لوجستيات، تسويق»، اقتصاد وعلوم سياسية «اقتصاد، إحصاء»، تكنولوجيا المعلومات، حاسبات ومعلومات، هندسة حاسبات «حاسبات، اتصالات»، حقوق.

- يجب أن يكون التقديرات للسنوات الدراسية السابقة جيد جدا فأعلى.

- يجب ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة، وفقا للجدول المرفق.

- يتقدم الطالب الخريج الراغب في التدريب بعدد من الأوراق المطلوبة ومنها صورة بطاقة الرقم القومي - إثبات قيد / بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن الأعوام السابقة.

- يتلقى الطالب الخريج لعام 2022 التدريب لمدة 3 أشهر شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات التي وضعها البنك الأهلي المصري.

خطوات تدريب خريجي 2022 من البنك الأهلي

يلتحق بالتدريب من خلال الدخول على الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري واختيار برنامج خريجي 2022 والضغط على التقديم وإدخال البيانات المطلوبة ومنها الرقم القومي والهاتف المنزلي والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل ثم الضغط على قدم طلبك، وإذا تم التقديم بشكل مسبق يتم الضغط على أيقونة لدى طلب بالفعل لمتابعته.