«حياة كريمة» بكفر الشيخ: نستهدف 2000 مشروع في المرحلة الثانية بتكلفة 20 مليار جنيه

قال إسلام جبر، منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة كفر الشيخ، إن مركز مطوبس عانى فترات طويلة في الحكومات السابقة ووجد تهالكا في البنية التحتية وعدم وجود مياه شرب صالحة، ولكن بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي تم عرض المشاكل من أجل تنفيذ 588 مشروعا في المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بإجمالي 8.5 مليار جنيه، مبينا أن هناك 95 مشروعا خاصا بالمياه بنسبة تنفيذ 93%، وكذلك مشروعات الصرف الصحي التي تشمل المعالجة وإنشاء محطات جديدة بنسبة تنفيذ 80%.

نسب تنفيذ مبادرة حياة كريمة في كفر الشيخ

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، الذي يُعرض على شاشة «Extra News»، أنه بمركز مطوبس تم تنفيذ 5 مجمعات للخدمات، وإنشاء 15 مركز شباب جديد بمعدل تنفيذ 92% مع وجود 54 مشروعا في البنية التحتية بنسبة تنفيذ 95% من أجل محاربة الازدحام في الفصول، لافتا إلى أنه تم مد خط المياه الرئيسي أسفل النيل مع إنشاء 24 مشروعا صحيا بنسبة تنفيذ تقترب من 70%.

المرحلة الثانية من حياة كريمة

وأوضح منسق مبادرة حياة كريمة، أن المرحلة الثانية من حياة كريمة تشمل 51 وحدة محلية في 128 قرية باستهداف مليوني نسمة، وتستهدف ألفي مشروع لإنشاء مستشفيات ومدارس وبنية تحتية بإجمالي 20 مليار جنيه، مبينا أن هناك قوافل أيضا طبية في المحافظة مع تقديم نصائح للسيدات المقبلات على الزواج.