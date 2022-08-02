محافظ قنا: الانتهاء من تنفيذ 596 مشروعا ضمن خطة «حياة كريمة»

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاجتماع الأسبوعي لمتابعة استلام مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة ومناقشة الاستعدادات لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة.

مشروعات حياة كريمة في قنا

ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع موقف تسليم أراضي مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي نجع حمادي وقنا، تمهيدا لبدء تنفيذ المشروعات المقترحة، موضحا أن الإعداد لتنفيذ هذه المرحلة بدأ منذ عدة أشهر من خلال العمل على توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية المقترحة من قِبل المديريات الخدمية وشركات المرافق.

وقال «الداودي» إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استفادت من تجارب المرحلة الأولى، مؤكدا أن المحافظة على أتمّ الاستعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، حيث تم وضع تصورات ومقترحات للمشروعات الخدمية وفقا للأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة في القرى المستهدفة.

حياة كريمة بقنا تنفذ 964 مشروعا

وعقب ذلك، استمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلي من العميد محمود وحيد، حول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى، والتي شملت تنفيذ 596 مشروعا من إجمالي 964 مشروعا في 15 قطاعا خدميا، مشيرًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق بتلك المشروعات، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها وفقا للجداول الزمنية المقررة.

استلام مشروعات حياة كريمة في قنا

كما وجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة استلام المنشآت التي تم تنفيذها، مطالبا بتكثيف الجهود بين جهات الولاية وممثلي دار الهندسة والهيئة الهندسية وعمل معاينات فورية على الطبيعة لتلافي كافة الملاحظات التي تعوق التسليم تمهيداً للبدء في إجراءات الاستلام الابتدائي لتلك المنشآت، وبدء التشغيل التجريبي بها وتقديم الخدمات للمواطنين، مع إعداد تقرير دوري يشمل المشروعات التي تم الانتهاء منها ومطلوب تسليمها، والمشروعات التي ما زالت يجري العمل بها.

وكلف المسئولين بسرعة تجهيز كافة المباني التي يتم استلامها بالأثاث المكتبي والأدوات اللازمة لعملية التشغيل، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية على نظم العمل وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية.