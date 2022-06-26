وزير التعليم: نعاني من مشكلات مزمنة وعجز موروث بالمعلمين وكثافة الفصول

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الوزارة قدمت كل التفاصيل الخاصة بمسابقة الـ30 ألف معلم، اليوم خلال المؤتمر الصحفي، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على إضافة 150 ألف معلم في المنظومة التعليمية، وهذا القرار أسعده كثيرًا، ويشكر عليه كثيرًا، إذ أن الدولة المصرية، تُعاني من عجز موروث في المعلمين، ومشاكل موروثة أخرى في كثافات الفصول.

عجز المعلمين وكثافات الفصول من المشاكل المزمنة

أضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على شاشة «ETC»، أن عجز المعلمين وكثافات الفصول من المشاكل المزمنة التي تحاول الدولة المصرية التعامل معها بجانب تطوير التعليم وتغيير أشياء كثيرة خاصة به، موضحًا أن الزيادة السكانية تُضيف لنا فوق الـ800 ألف طفل كل 9 شهور، وهذا رقم كبير للغاية، حتى وإن لم يكن هناك عجز موروث سيخلق عجز.

إحنا بقينا نجري أمام الزيادة السكانية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الـ800 ألف طفل يحتاجوا إلى معلمين وأماكن جديدة ومدارس، فكان هناك احتياج للتخطيط في تلك المسألة، «إحنا بقينا نجري أمام الزيادة السكانية، الـ150 ألف معلم هيسدوا العجز جزئيًا وليس كليًا، وسيتم تعيين أو مرحلة منهم في الموازنة العامة الجديدة 2022-2023، معلم مساعد، كما أن وزارة التعليم عكفت مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على عمل خريطة للعجز بالمدارس».