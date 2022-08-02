بعد تصدر «تاريخ روسيا» مبيعات «القومي للترجمة».. عاطف معتمد: سعيت لترجمته منذ 20 عاما

تصدرت الطبعة العربية من كتاب «تاريخ روسيا من القبيلة إلى الأمة» بترجمة الدكتور عاطف معتمد، أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور سعد سيد خلف، المترجم الرسمي في السفارة المصرية بروسيا، والدكتور وائل فهيم الأستاذ مساعد بقسم اللغة الروسية بكلية الألسن، قائمة الأكثر مبيعًا لإصدارات المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، خلال شهر يوليو 2022، في منفذ البيع بالأوبرا ومعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، ومعرض النادي الأهلي للكتاب.

كتاب «تاريخ روسيا من القبيلة إلى الأمة»

وقال مترجم الكتاب الدكتور عاطف، إن «تاريخ روسيا من القبيلة إلى الأمة»، تأليف ليف غوميليوف، وهو الأول من نوعه في المكتبة العربية، ولا يوجد كتاب يقدم للقارىء العربي ولصانع القرار ولكل مهتم بالمراكز الحضارية والسياسية في العالم المعاصر، من معلومات فضلا عن التفاصيل والتتبع التاريخي عبر رحلة ألف سنة من مسيرة الدولة الروسية، مثلما يقدم هذا الكتاب.

وأضاف «معتمد»، في تصريحات لـ«الوطن»، كتبت في مقدمة الطبعة العربية إني اخترت هذا الكتاب منذ أن كنت طالبا في دراسة الدكتوراه قبل 20 سنة، الكتاب أحد المراجع الأساسية في دراسة تاريخ وجغرافيا تاريخ روسيا، واطلعت عليه حين كنت أعد رسالة الدكتوراه، وحاولت أن أترجمه طوال السنوات الماضية.

وتابع: «وقبل 5 سنوات، كنت أعمل في وظيفة مستشار ثقافي ورئيس البعثة التعليمية للسفارة المصرية في موسكو، واستطعت أن أحصل على حقوق الترجمة لأهم كتابين، هذا الكتاب والثاني أيضا ترجم في المركز القومي للترجمة، بعنوان جغرافيا السياسة في روسيا».

إطلاع تفصيلي عن تاريخ وجغرافيا روسيا

وأشار إلى أن الكتابين يقدمان للقارىء العربي إطلاع تفصيلي عن تاريخ وجغرافيا روسيا، ليس كما نفكر فيه ولا نعتقده نحن العرب ولا الصحفي ولا السياسي، وإنما ما يفكر فيه الكاتب أو العالم الروسي الأكاديمي المنضبط.

الكتاب يضم عددا كبيرا من الإحالات والهوامش المرجعية التي أضفتها والزملاء المترجمين، وبالتالي هذا الكتاب الذي يزيد عن 500 صفحة، إذا وضعنا بجوار الكتاب الآخر الذي ترجمناه عن روسيا «جغرافيا السياسة في روسيا»، سنجد الآن أن لدينا 1200 صفحة متاحة للقارىء العربي لأول مرة في القرنين الـ20، والـ21.

وأشار: وهدفي نقل الكتب المهمة، وهو رقم 25 في مسيرة الكتب التي ترجمتها، بدأت الترجمة منذ كنت معيدا بالجامعة واستمرت سلسلة الترجمات، موضحا أن الكتب ليست جميعها ترجمات فردية ولكني أميل إلى العمل الجماعي.