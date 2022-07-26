«القومي للترجمة» يحدد 7 فئات تستفيد بخصم 50% على إصدارات «بورسعيد للكتاب»

نفت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة، ما تردد بأنّها السبب في تحريك أسعار إصدارات المركز، لافتة إلى ارتفاع أسعار الورق عالميا، فضلا عن أنّ إصدارات المركز عالية التكاليف لعدة أسباب، أبرزها أنّ المركز يدفع للمترجم وللمؤلف الأصلي الأجنبي، الذي يحصل على مستحقاته بالعملة الصعبة.

تخفيضات المركز القومي للترجمة في معرض بورسعيد

وأوضحت مديرة المركز لـ«الوطن»، التخفيضات التي يقدمها المركز في العديد من المناسبات، سواء في مقره أو في معارض الكتاب المحلية والدولية، كما أشارت إلى التخفيضات التي يقدّمها المركز في معرض بورسعيد الخامس للكتاب خلال الأيام المقبلة، على جميع إصدارات المعرض، وهي كما يلي:

- خصم 50% لطلاب الجامعات الحكومية.

- خصم 50% لأعضاء نقابة الأطباء.

- خصم 50% لأعضاء نقابات المهن السينمائية والموسيقية والتمثيلية.

- خصم 50% لذوي الهمم.

- خصم 40% لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا.

- خصم 40% لأعضاء نقابة الصحفيين.

- خصم 40% الاعضاء اتحاد الكتاب المصريين.

معرض بورسعيد الكتاب

وتستعد الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، لتنظيم معرض بورسعيد الخامس للكتاب الخامس بمشاركة نحو 40 دار نشر، ونها قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر الحاصة، خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس المقبل، وذلك بجراج ديليسبس أمام مبني محافظة بورسعيد.