يلا روح لـ سميرة سعيد تقترب من 2 مليون مشاهدة في 4 أيام «فيديو»

اقتربت أغنية يلا روح للنجمة سميرة سعيد من تجاوز 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بعد 4 أيام من إصدارها، حيث تقدمها باللهجة المغربية بعد فترة غياب فني طويلة.

يلا روح من كلمات محمد المرضى وحكيم بو عامر

أغنية «يلا روح»، لـ سميرة سعيد، من كلمات محمد المرضي، حكيم بو عامر، وألحان مهدي بوعامر، عادل الخياط، حكيم بو عامر وتوزيع مهدي بو عامر، عادل الخياط ورؤية فنية نضال هاني وميكس وماستر ستيف.

ويقول مطلع أغنية يلا روح لـ سميرة سعيد:

عقلي لاحظ بللي تبدلتي

قلبي مسكين ما صدقشي

راه حدا عيني كيدوز كلشي

عارفاك باغي السبة باش تمشي

الحياة تتعاش مرة

ما تتعاش مرتين

واللي بغانا يبقى معانا

واللي يمشي نوريولو منين

يللا روح مع السلامة روح

على كل غلطة صغيرة تحاسبني

صافي يا سيدي الميساج واصلني

انت اللي صح والعيب جا مني

غير سير وخلي بالي مهني

سميرة سعيد تحضر أغنيات مصرية جديدة

سميرة سعيد لديها حتى الآن عدد وافر من الاغنيات الجديدة التى لم تطلقها بعد من بينها عدة أغنيات مصرية من المقرر إطلاقها بشكل متتالي خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأطلقت الفنانة خلال الفترة الماضية عدة أغنيات من بينها «بحب معاك» من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقي أحمد حسام، وأغنية «الساعة اتنين بالليل» كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.