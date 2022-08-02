«المنشآت السياحية»: 80% نسبة إشغال المطاعم بالقاهرة خلال الأسبوع الجاري

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن جودة الخدمات التي تقدمها المطاعم والمنشآت السياحية لروادها تعد أحد أهم الأسباب لإقبال السياح العرب والأجانب والمصريين على تناول الأطعمة والمشروبات بها.

وذكر أن ارتفاع أسعار قوائم الوجبات الغذائية بالمنشآت السياحية مقارنة بغيرها من المنشآت التي تتبع المحليات يعود في المقام الأول للخدمات التي تُقدم للزبائن، فضلا عن ارتفاع قيمة الإيجارات وتكاليف التشغيل ورواتب العاملين.

رقابة صارمة

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لـ«الوطن»، أن الوجبات الغذائية التي تقدمها المنشآت والمطاعم السياحية تحظى برقابة صارمة من الجهات التفتيشية المختلفة، سواء وزارة السياحة والآثار أو الهيئة القومية لسلامة الغذاء، موضحا أن العمالة المدربة هي أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها المنشآت السياحية في تقديم منتجاتها للرواد.

وأشار إلى أن المنشآت والمطاعم السياحية المصرية تعتبر واحدة من أدوات جذب السياح لزيارة مصر، لاسيما السياح العرب، لافتا إلى أن هناك العديد من المطاعم السياحية باتت تراثية حيث مر على إنشائها أكثر من 100 عام، ولا زالت تتمتع بجودة الخدمة التى تقدمها لروادها مع احتفاظها بالجانب التراثي والتاريخي.

السياحة العربية

وأشار «منصور» إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية، بداية من الإسبوع الجاري، شهدت زيادة مطردة، ما ساهم في وصول متوسط إشغال المطاعم والمنشآت السياحية، خاصة في محافظات القاهرة الكبرى، لأكثر من 80%.

وكان محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن غالبية السياح العرب القادمين خلال شهر أغسطس الجاري هم من دول الخليج خاصة من المملكة العربية السعودية.