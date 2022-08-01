المنشآت السياحية: زيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر بداية من اليوم

قال محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن التدفقات السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر سترتفع بداية من اليوم، لافتًا إلى أن غالبية السياح العرب القادمين خلال شهر أغسطس الجاري هم من دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية، كاشفًا عن أن الشهر الجاري سيشهد قدوم أعدادًا جيدة من السياح القطريين.

نسب الإشغال قد تصل إلى 90% خلال أغسطس

وأضاف «فتحي» لـ«الوطن»، أن زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر سترفع من نسب إشغالات المنشآت والمطاعم السياحية خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى أن نسب الإشغال خلال بعض الفترات ستصل لأكثر من 90%، موضحًا أن مطاعم القاهرة الكبرى ستكون الأكثر إشغالا خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن السياحة العربية تعتبر من أهم أسباب زيادة نسب الإشغال بالمطاعم والمنشآت السياحية خلال فصل الصيف الحالي، لافتًا إلى أن غالبية رواد المطاعم خلال الموسم السياحي الصيفي هم من السياح العرب، مشيرًا إلى أن انتهاء إجازات العام الدراسي بالدول العربية نهاية الشهر المقبل، سيتسبب في تراجع نسب الإشغال بالمطاعم والمنشآت السياحية لا سيما الموجودة بمحافظة القاهرة الكبرى.

الموسم السياحي الصيفي

وأكد «فتحي» أن نسب إشغال المطاعم السياحية خلال الصيف الجاري كانت جيدة للغاية بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتًا إلى أن الغرفة تتطلع للوصول قريبًا إلى ذات المعدلات التي تم تحقيقها خلال عام 2019 قبل حدوث جائحة كورونا.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن الموسم الشتوي المقبل سيشهد زيادة في نسب إشغال مطاعم الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، وذلك بسبب زيادة الحركة السياحية الوافدة من الدول الأوربية إلى تلك المدن خلال الشتاء.