القبض على متهم بسرقة سيارة إسعاف وتغيير معالمها في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط المتهم بسرقة سيارة إسعاف من شارع جمال عبدالناصر بمنطقة فيكتوريا شرقا، صباح أمس الأول، بعد تحديد هويته من كاميرات المراقبة، وذلك خلال 48 ساعة من تلقي بلاغ بالواقعة.

تفاصيل سرقة سيارة إسعاف في الإسكندرية

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم المنتزه أول، بسرقة سيارة إسعاف تابعة لمكتب السلام من أمام المكتب خلال صباح يوم الأحد أمس الأول.

وانتقل ضباط الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين من كاميرات المراقبة سرقة شخصين للسيارة في صباح أمس الأول، حيث تم تحديد هوية السارق الأول، وهو «م.ش» شاب عشريني، مقيم بمنطقة خورشيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحديد موقعه والقبض عليه برفقة السيارة المسروقة.

مالك السيارة: المتهم غير معالمها

وقال محمد عبد السلام، مالك سيارة الإسعاف، إن السيارة كانت في موقعها الطبيعي بجوار المكتب في نطاق منطقة فيكتوريا، حيث اكتشفوا سرقتها صباح أمس الأول، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على المتهم برفقة السيارة وتحويله إلى النيابة العامة.

وأضاف «عبد السلام» لـ«الوطن»، أنه تم إعادة السيارة بعدما حاول السارق تغيير معالمها «للأسف العربية متبهدلة ومتكسرة وغير معالمها، خلع منها السرينة والفنار، وشال اللون اللي في الجنب».

وأكد مالك السيارة أن المتهم قصد من سرقة السيارة استغلالها في عمل ما، حيث إن سيارات الإسعاف لا يتم تفتيشها في الكمائن المرورية، مؤكدا أنه بمجرد سرقتها والخروج من المنطقة، قام بتشغيل «سرينة» النجدة من أجل فتح الطريق له، مشيرا إلى أنه أراد عمل شيء بها ثم قرر تغيير معالمها للهروب بفعلته، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من القبض عليه سريعا.