أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 3-8-2022 مقابل الجنيه المصري

تشهد أسعار العملات مقارنة بالجنيه المصري، عمليات بحث عالية من المواطنين عبر جوجل، لمعرفة الأسعار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي وغيرها.

وحدّثت البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 3 أغسطس، أسعار العملات في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 18.98 جنيه للشراء و19.06 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.99 جنيه للبيع و19.05 جنيه للشراء، وفي البنك الأهلي المصري 18.99جنيه للبيع و19.05 جنيه للشراء، كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.01 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.43 جنيه للبيع و19.29 جنيه للشراء، كما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 19.27 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع، وسجلت عملة اليورو في بنك مصر نحو 19.33 جنيه للشراء و19.60 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر اليورو 19.43 جنيه للبيع و19.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

أما الجنيه الإسترليني فسجل سعره في البنك المركزي نحو 23.18 جنيه للشراء 23.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.22 جنيه للشراء مقابل 23.04 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي فسجل 22.07 جنيه للشراء مقابل 23.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 5.07 جنيه للبيع و5.05 جنيه للشراء، كما سجلت العملة السعودية في بنك مصر 5.07 جنيه للبيع و5.05 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 5.07 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء، بينما سجل الريال السعودي في المصرف المتحد 4.89 جنيه للشراء 5.08 جنيه للبيع.