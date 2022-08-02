أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2-8-2022 مقابل الجنيه المصري

حدثت البنوك المصرية أسعار العملات في البنوك المختلفة سواء كان دولار أو يورو أو جنيه استرليني أو ريال سعودي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2 أغسطس الحالي، إذ ينتظر المواطنون تحديث البنوك اليومي لمتابعة أسعار العملات المختلفة مقارنة بالجنيه المصري.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء كما يلي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.54 جنيه للبيع و19.36 للشراء، كما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 19.39 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وسجلت عملة اليورو في بنك مصر نحو 19.39 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

أما العملة الأمريكية الدولار سجل في البنك المركزي نحو 18.91 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.91جنيه للبيع و18.97 جنيه للشراء، وفي البنك الأهلي المصري 18.91جنيه للبيع و18.97 جنيه للشراء، وسجل الدولار في المصرف المتحد نحو 18.90 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وأيضا سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو 23.12 جنيه للشراء 23.22 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل الجنيه الاسترليني نحو 22.29 جنيه للشراء مقابل 23.15 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 22.11 جنيه للشراء مقابل 23.31 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 5.05 جنيه للبيع و5.03 جنيه للشراء، كما سجل الريال السعودي في بنك مصر 5.05 جنيه للبيع و5.03 جنيه للشراء، وفي بنك CIB سجل نحو 5.05 جنيه للبيع و5.03 جنيه للشراء، بينما سجل الريال السعودي في المصرف المتحد 5.03 جنيه للشراء 5.03 جنيه للبيع.