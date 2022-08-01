أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 1-8-2022 مقابل الجنيه المصري

مع بداية اليوم الإثنين ثاني أيام عمل البنوك الأسبوعية، يبحث الكثيرون عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في المؤسسات المصرفية العاملة بالقطاع المصرفي، لتحديد أفضل أماكن البيع والشراء.

وفي هذا الصدد، ينشر موقع «الوطن» ضمن الموضوعات التي يطرحها على مدار اليوم، أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022، وذلك في السطور التالية:

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.91جنيه للبيع و18.97 جنيه للشراء، وفي البنك الأهلي المصري 18.91جنيه للبيع و18.97 جنيه للشراء، وسجل الدولار في البنك المركزي المسؤول عن المعاملات المالية في مصر نحو 18.90 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو 23.00 جنيه للشراء 23.10 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل الدولار نحو 22.99 جنيه للشراء مقابل 23.13 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 22.81 جنيه للشراء مقابل 23.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 5.05 جنيه للبيع و5.03 جنيه للشراء، وسجلت العملة السعودية في بنك مصر 5.05 جنيه للبيع و5.03 جنيه للشراء، وفي بنك CIB سجل نحو 5.05 جنيه للبيع و5.03 جنيه للشراء، بينما سجل الريال السعودي في البنك المركزي 5.03 جنيه للشراء 5.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.47 جنيه للبيع و19.16 للشراء، وسجل اليورو في المصرف المتحد نحو 19.18 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، كما سجلت عملة اليورو في بنك مصر نحو 19.18 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.