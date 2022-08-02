الخارجية الأمريكية: لن نتفاجأ بأي رد للصين على زيارة بيلوسي لتايوان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل قليل، إنها لن تتفاجأ بأي خطوة تقوم بها الصين للرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وفقا نبأ عاجل بثته شبكة «سكاي نيوز عربية».

رد الخارجية الأمريكية على تهديدات الصين

وأضافت الخارجية الأميركية، أن زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان لا تعتبر خرقا لأي سيادة للصين، وأكدت أن بكين قدمت احتجاجا شديدا إلى الولايات المتحدة على زيارة بيلوسي لتايوان.

البيت الأبيض: تهديدات الصين لن تخيفنا

وقال البيت الأبيض، ردا على تهديدات الصين التي وجهتها لأمريكا، إنها لن تخيفهم.

وصول «بيلوسي» إلى تايوان

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي «نانسي بيلوسي» إلى مطار تايوان، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية» قبل قليل.