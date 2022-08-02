طليقة أحمد الفيشاوي تنفي إصابتها بحروق في وجهها: «حساسية شديدة»

أثارت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعدما نشرت صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام توضح إصابتها في وجهها.

وظن البعض أن ما تعرضت له ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي حروق، فحرصت على توضيح الأمر من خلال منشور عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة على بموقع إنستجرام.

طليقة أحمد الفيشاوي تنفي تعرضها لحروق في الوجه

وقالت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي: «هو فيه إيه جالي حساسية شديدة شوية تقوموا تحرقوني».

يذكر أن ندى الكامل نشرت صورة عبر صفحتها الخاصة ظهرت فيها وهي تعانى من بقع على وجهها تحت منطقة العين، وعلقت عليها: «ومن شر ناظر إذا نظر، ومن شر ماكر إذا مكر».

وانفصلت ندى الكامل عن الفنان أحمد الفيشاوي في ديسمبر الماضي، وأعلنت أنه منحها كل حقوقها دون أن يتردد، وأصبح صديقا لها.

شائعات تطارد عمر كمال

وترددت شائعات خلال الفترة الماضية عن ارتباط ندى الكامل بالفنان عمر كمال، الذي رفض النفي أو التأكيد، وأعلن خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه بالفعل في قصة حب، ويعلن كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة.