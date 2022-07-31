إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب، قبل قليل، 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بانقلاب سيارة ملاكي

ورد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مركز شرطة وادي النطرون يفيد يوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة وجارٍ عمل الفحوصات الطبية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تحديد هوية المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «محمد .م.ا»، 57 عاما، مقيم القاهرة، مصاب بكدمات وجروح متفرقة وكسر في الساق اليمنى، و«ميرفت م.ا» 59 عامًا، مصابة بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، و«إبراهيم.س.أ» 58 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساعد اليمنى وكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج.

عمل الفحوصات الطبية للمصابين

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.