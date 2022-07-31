إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة أجرة و«موتوسيكل» بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة نارية «موتوسيكل» بطريق «سنورس - سنهور» بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة الفيوم، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة نارية «موتوسيكل» على طريق «سنورس - سنهور» أمام عزبة سلوت، وعلى انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص من مستقلي سيارة الأجرة والدراجة النارية، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق عقب توقفه جزئيا للحادث.