ليلة لأم كلثوم وبليغ حمدي في «روماني الإسكندرية» بديلا لـ«البرغوثي»

أعلنت دار الأوبرا في الإسكندرية، عن تغيير في جدول فعاليات مهرجان المسرح الروماني بالإسكندرية، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وذلك فيما يخص حفل الساعة الثامنة مساء السبت 6 أغسطس، حيث يقام حفل بعنوان ليلة أم كلثوم وبليغ حمدي، ويحييه نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك بدلا الفنانة ناي البرغوثي التي كان مقرر لها ذلك الموعد.

برنامج ثاني أيام المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني

ويتضمن برنامج ثاني أيام المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني، مختارات من أعمال كوكب الشرق وملك الموسيقى منها «سواح، طاير ياهوا، التوبة، على حسب وداد، زي الهوا، بهية، أسمراني اللون، مالي، وحشتوني، العيون السود وألف ليلة وليلة»، وذلك بأداء نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا «وليد حيدر، محمد حسن، ياسر سعيد، كنزي، إيناس عز الدين، رحاب عمر».

قرار تأجيل حفلتي الفنانة ناي البرغوثي

يأتي ذلك بعدما قررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفلي الفنانة ناي البرغوثي، المقرر إقامتهما الخميس 4 أغسطس بأوبرا القاهرة على مسرح النافورة، والسبت 6 أغسطس بالمسرح الروماني في كوم الدكة بالإسكندرية، إلى موعد آخر يجرى تحديده لاحقا.

جدول المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني بالإسكندرية

فيما تقرر إقامة سائر حفلات المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني بالإسكندرية، وفقا للجدول المعلن مسبقا، والذي يفتتحها الفنان مدحت صالح مساء الجمعة المقبل، فيما تختتم يوم الأربعاء المقبل 10 أغسطس بحفل فريق مسار إجباري.