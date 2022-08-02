إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان»

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بتصادم سيارتين على طريق «بلبيس - العاشر»

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تصادم سيارتين على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.