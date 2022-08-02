إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان»
08:07 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2022
نقل المصابين في سيارة إسعاف - صورة أرشيفية
أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
بلاغ بتصادم سيارتين على طريق «بلبيس - العاشر»
وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تصادم سيارتين على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات بسيطة ومتوسطة.
نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي
وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.