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إصابة 3 طلاب بالثانوية الأزهرية في حادث بالشرقية.. محضروش الامتحان

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نظيمه البحرواي وسمر السيد
05:17 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022
ارشيفية

ارشيفية

اصيب 3 طلاب بالثانوية الأزهرية في حادث اصطدام موتوسيكل بحائط خرساني على الطريق الإقليمي بدائرة مركز منيا القمح، في محافظة الشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، بينما كانوا في طريقهم لحضور الامتحانات. 

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطاراً بإصابة 3 طلاب

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد وليد العطار مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بوقوع حادث اصطدام موتوسيكل بحائط خرساني على الطريق الإقليمي، بدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة كل من «إبراهيم م. أ. م.»، 18 سنة، و«محمود أ. أ. ع.»، 18 سنة، و«السيد ح. أ. ح.»، 18 سنة، طلاب بالثانوية الأزهرية، يقيمون بناحية «كفر الزقازيق القبلي».

المصابون كانوا في طريقهم للامتحان 

وتبين أن المصابين كانوا في طريقهم إلى لجنة معهد «سالم مشهور» الأزهري، في قرية «السعديين»، التابعة لمركز منيا القمح، مستقلين موتوسيكل، الذي اصطدم بالحاجز الخرساني، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي بمعرفة أهالي المنطقة، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية، ويجري تقديم العلاج اللازم لهم بالمستشفى.

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