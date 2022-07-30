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مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار في بلبيس بالشرقية

كتب:

سمر السيد ونظيمة البحراوي
01:45 م | السبت 30 يوليو 2022
جثة - صورة أرشيفية

جثة - صورة أرشيفية

لقي شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار على شريط السكة الحديد ناحية قرية الجوسق التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم النقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس العام، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع شاب أثناء عبور شريط السكة الحديد

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تلقي المركز بلاغا بمصرع «إبراهيم . س .م»، 22 عاما، أثناء عبوره شريط السكة الحديد ناحية قرية الجوسق التابعة لمركز بلبيس، حيث تصادف مرور قطار ولم يستطع الشاب تفاديه، ما أدى لاصطدام القطار به ووفاته في الحال.

معاينة الجثة والتصريح بالدفن

جرى نقل الشاب إلى مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة والتصريح بالدفن، وتم تحرير المحضر اللازم.

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