إعلامي صيني عن زيارة بيلوسي لتايوان: من يشعل النار الآن ستحرقه أولا

قال نادر رونج، الإعلامي الصيني، إن الرئيس الصيني شي جين بينج صرح، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، أن إرادة الشعب الصيني لن تقاوم وأن من يشعل النار الآن ستحرقه أولًا، ولهذا في حال وجود امتداد أمريكي في تايوان سيكون هناك رد قوي من الجانب الصيني، موضحًا أن الصين تعد زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان انتهاكا لسيادة الصين، وتجاهلا سافرا للتحذيرات الصينية المتكررة.

الصين تشهد تقدما تكنولوجيا كبيرا

وأضاف «رونج»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «Extra news»، أن الصين تشهد تقدما تكنولوجيا كبيرا، ولهذا لديها القدرة على تقديم الكثير في ملف الرقائق الإلكترونية، موضحًا في الوقت ذاته أن الصين تريد التعاون المشترك مع جميع دول العالم بشرط المساواة والاحترام المتبادل، ولهذا الصين ستتخذ إجراءات كثيرة من أجل الحفاظ على سيادة الدولة من أي تدخلات خارجية، لكن زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي لتايوان سوف يتم الرد عليها بردود قوية من الصين.

لا نستبعد المزيد من الإجراءات العسكرية والاقتصادية والسياسية من الصين

وأوضح الإعلامي الصيني أن هناك تأثيرات سلبية على العلاقات الصينية الأمريكية بسبب زيادة بيلوسي إلى تايوان، ولا نستبعد المزيد من الإجراءات العسكرية والاقتصادية والسياسية من الصين تجاه ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة بيلوسي لـ تايوان، كما أنه لا يستبعد أن يكون هناك المزيد من التحركات العسكرية الصينية ردا على زيادة بيلوسي لـ تايوان.