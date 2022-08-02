خبير سياسي: الصين لن تدخل حربا ضد تايوان وتخسر تعاونها مع أمريكا

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، لتايوان أثارت غضب الصين، وتؤدي إلى بعض التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية وتمحو النتائج الإيجابية للمحادثة التي جرت منذ أيام بين الرئيسين الأمريكي والصيني، لافتا إلى أنه يتوقع أن ينتهي التوتر بين البلدين بعد فترة، خاصة أن العلاقات الأمريكية الصينية قديمة ومتشعبة.

العالم لا يستطيع تحمل نتائج صراع آخر

وأوضح «سعيد» في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن العالم لا يستطيع تحمل نتائج صراع آخر بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والصين تدرك ذلك جيدا، ولن تستخدم القوى المسلحة في هذه الأمور، مشيرا إلى أن الصينيين لهم أسلوب خاص في التعامل مع الدول الأخرى، والتوتر الذي يشهده البلدان سيتضمن نوعا من استعراض السلاح والحصار الجزئي لتايوان، ولكن من الصعب حدوث صراع عسكري، خاصة أن الصين تعمل على الحفاظ على مكانتها الدولية وقوتها النسبية.

الصين تتخذ موقفا مؤيدا لروسيا

وأشار الدكتور عبد المنعم سعيد، إلى أن الصين تتخذ موقفا إلى حد ما مؤيدا لروسيا، حيث تشتري منها البترول، لكنها في الوقت ذاته لم تؤيد الغزو الروسي في أوكرانيا، بل تتعامل بمنتهى الحكمة مع الأمور الدولية، لافتا إلى أن الصين لن تضحي بكم التعاملات المالية والاقتصادية والتجارية الكبير بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية لمثل هذه الزيارة، لكنها ستكون صريحة وتؤكد أن الزيارة خطأ لا ينبغي أن ترتكبه الولايات المتحدة.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تدعم تايوان، في الوقت الذي تعتبر فيه تايوان من الدول شبه النووية القادرة على إنتاج السلاح، مضيفا أن رئيسة البرلمان الأمريكي ترى أنه ليس من حق أحد منعها من زيارة أي دولة.