مشروعات تنموية وحملات على المخابز وإزالة تعديات.. أخبار 24 ساعة بالمنيا

سلمت محافظة المنيا 106 مشاريع تنموية لتوفير فرص عمل للشباب، وشنت مديرية التموين حملة على المخابز لضبط المخالفات، وأزالت الوحدات المحلية تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأجرت الصحة 9454 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار، وواصلت الشون والصوامع الحكومية إستقبال محصول القمح من المزارعين، كانت هذه أبرز أخبار محافظة المنيا علي مدار الـ24 ساعة الماضية.

تسليم 106 مشاريع تنموية للمعيلات والشباب

سلم محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، 106 مشاريع تنموية مقدمة من صندوق التنمية المحلية للسيدات المعيلات والشباب لتوفير فرص عمل والتوسع في إقامة وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأعلنت مديرية الصحة إجراء 9454 عملية جراحية في كافة التخصصات خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الإنتظار.

تحرير 70 مخالفة للمخابز البلدية بمركز مطاي

وحررت مديرية التموين 70 مخالفة للمخابز البلدية في مركز مطاي، شملت إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق والأسعار.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة 20 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار 14 حالة تعدي بالبناء المخالف وتم التحفظ علي أدوات ومعدات البناء وتحرير محاضر للمخالفين.

وواصلت الشون والصوامع الحكومية استقبال محصول القمح من المزارعين داخل 44 موقع تخزيني بالمراكز حيث بلغت كميات التوريد 500579 طن بزيادة تقدر بنحو 12% عن المستهدف الذي يبلغ 450 ألف طن لموسم الحصاد الحالي 2022.