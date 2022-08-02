«حياة كريمة»: تنفيذ 55% من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لقرى وعزب مطوبس

قال إسلام جبر، منسق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة كفر الشيخ، إن مركز مطوبس عانى على مدار سنوات من التهميش وضعف الخدمات وتهالك المرافق والبنية التحتية ونقص مياه الشرب الصالحة للاستخدام، لافتا إلى أنه بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وإطلاقه مبادرة «حياة كريمة» جرى رصد المشكلات التي تواجه أهالي المركز بالتفاصيل ورفعها للجهات المختصة وحلها من مشروعات المبادرة.

588 مشروعا بتكلفة تتعدى 8.5 مليار جنيه

وأوضح «جبر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «المبادرة»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن فريق عمل المبادرة في كفر الشيخ يعمل على تنفيذ 588 مشروعا بتكلفة تتعدى 8.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك مشروعات مد خطوط مياه شرب جديدة بإجمالي 25 مشروعا وبنسبة تنفيذ 93%، ومشروعات صرف صحي تتضمن شبكات جديدة ومحطات معالجة ورفع، بإجمالي 33 مشروعا بنسبة تنفيذ 80%، و5 مجمعات خدمية بالقرى الرئيسية بنسبة تنفيذ 95%، و15 مشروع مركز شباب بين إنشاءات أو إحلال وتجديد لما هو قائم بنسبة تنفيذ 92%، و54 مشروعا في الأبنية التعليمية من أجل استيعاب الكثافة الطلابية بنسبة تنفيذ 95%.

24 مشروعا منها إنشاء وحدات صحية جديدة

وأشار إسلام جبر، إلى أن توصيل الغاز الطبيعي كان حلما لأهالي مطوبس، والآن أصبح واقعا ملموسا، حيث جرى الانتهاء من توصيل خط الغاز الطبيعي من أسفل نهر النيل بنسبة تنفيذ 100%، ويجرى العمل على القرى والشبكات الفرعية بنسبة متوسط تنفيذ 55%، لافتا إلى أنه يجرى العمل على 24 مشروعا منها إنشاء وحدات صحية جديدة طبقا لنظام التأمين الصحي الشامل بين إنشاء وإحلال وصيانة لما هو قائم بنسبة تنفيذ تصل إلى 70%.

وأكد إسلام جبر، منسق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في كفر الشيخ، أن المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» في كفر الشيخ تتضمن 4 مراكز، بإجمالي 51 وحدة محلية و128 قرية رئيسية وعزبة وتابع، ويصل عددها إلى 1690، وعدد السكان المستهدف من المرحلة أكثر من 2 مليون نسمة.

وذكر، أن المرحلة الثانية تتضمن 2786 مشروعا على مختلف المحاور الرئيسية للمبادرة، بتكلفة تقترب من 20 مليار جنيه، لافتا إلى تدبير الأراضي الخاصة بالمشروعات ودراسة متطلبات قطاع الصحة وتوفيرها.