«الشباب والرياضة»: استضفنا 150 بطولة رغم كورونا.. والإنجازات في مصر لا تتوقف

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بإقامة كل المنشآت الرياضية في مدينة مصر للألعاب الأولمبية وفقا للمواصفات العالمية: «وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا، ومدينة مصر استضافت عددا من البطولات المهمة عالميا وقاريا مثل بطولة العالم للرماية»، موضحًا أن هذا الأمر يؤكد سرعة الأداء في إنجاز المنشآت الرياضية، إذ استضافت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية أكثر من 150 بطولة.

تطوير عدد كبير من المنشآت الرياضية

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على شاشة «سي بي سي»، أن لدينا المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية وتم تطوير عدد كبير جدا من المنشآت الرياضية ومن خلالها استطعنا استضافة عدد من البطولات، والجمعة الماضية اختمت بطولة العالم للخماسي الحديث، واليوم يتم إقامة البطولة العربية للملاكمة بحضور رئيس الاتحادين العربي والدولي للعبة.

مصر على الطريق الصحيح

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن مصر على الطريق الصحيح، وأصبح لدينا عدد كبير جدا من المنشآت الرياضية الجاهزة للبطولات، واستضفنا خلال الفترة الماضية أكثر من 150 بطولة، وهذا الرقم كبير وضخم في ظل توقف العالم بسبب كورونا، لكن الإنجازات والبناء والتطوير لا يتوقف في مصر، والكل يعمل من أجل رفعتها.