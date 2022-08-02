«القابضة للغزل»: افتتاح أكبر مصنع منسوجات في العالم بالمحلة عام 2023

قال الدكتور أحمد مصطفى، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع مشروعات الشركة أولا بأول، لافتا إلى أن مصنع المحلة للغزل والنسيج الذي ينشأ حاليا هو الأكبر في المنطقة.

وذكر «مصطفى» أن المواني بدأت في استقبال السفن التي تحمل الماكينات التي سيعمل بها هذا المصنع.

مصنع المحلة الأكبر عالميا

وأوضح«مصطفى»، في مداخلة هاتفية برنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصنع المحلة يعد الأكبر عالميا، وسيتم افتتاحه العام المقبل، وسينتج منتجات من القطن المصري لتحسن من قيمته المضافة تمهيدا لبيعه في الأسواق العالمية.

وذكر أن هناك خطة متكاملة لتشغيل مصنع النسيج بنجاح، استنادا إلى بنية تحتية قوية وماكينات على أعلى مستوى، مشيرا إلى تدريب العمال حاليا في مركز بالمحلة، بعدما وصلت الماكينات على هيئة هدايا من الموردين لرفع قدرات العمال.

تعزيز قيمة القطن المصري وتطوير سلاسل الإمداد

وأشار إلى أن الهدف من المصنع هو تعزيز قيمة القطن المصري وتطوير سلاسل الإمداد، بعد أن بدأت منظومة تطوير صناعة القطن والتي تتضمن تطبيق المزادات عن طريق الشاشات على هيئة البورصة المصرية، ما يؤكد دعم الحكومة للتحول الرقمي في الصناعات، لاسيما الصناعات الزراعية.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، أشار إلى أن الدولة المصرية مستمرة في الاستثمار في قطاع المحالج والغزل والنسيج، قائلا «قطاع الأعمال العام لا يكاد يُذكر في المراحل النهائية للملابس الجاهزة والمنسوجات، لكن في مراحل ما قبل الملابس الجاهزة مثل الصباغة والتجهيز والغزل والمحالج سنجد أن قطاع الأعمال العام هو الغالب، لأن الاستثمارات كبيرة».