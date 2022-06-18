«قطن 100% بمعايير جودة محددة».. سر الإشادة بملابس الإحرام مصرية الصنع

تاريخ عريق وتجربة نموذجية تنفرد بها شركة مصر المحلة، حفرت اسمها بسواعد عمالها وتروس ماكيناتها، في تاريخ اقتصاد الدولة المصرية منذ تأسيسها عام 1927، وتركت بصماتها في كل بيت مصري، وباتت رفيقة حجاج بيت الله الحرام من المصريين بتصنيع ملابس إحرام قطنية خالصة بأعلى جودة وبسعر مناسب، ووصل صداها أيضا إلى الحجاج من غير المصريين حيث تباع في الأسواق السعودية.

عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداول جمهور السوشيال ميديا صورا لملابس الإحرام المصنوعة في شركة مصر المحلة المصرية، بالتزامن مع انطلاق موسم الحج واستقبال المملكة السعودية أولى أفواج حجاج بيت الله من خارج المملكة، وسط إشادات واسعة بجودة وخامة بشكير الإحرام المصنوع بأكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق الأوسط.

ملابس إحرام مصر المحلة

تعليقا على الصور المتداولة بالتزامن مع انطلاق موسم الحج، تحدث الدكتور طارق عيسى، مدير عام مجمع الوبرة بشركة غزل المحلة، لـ«الوطن» عن سر جودة ملابس الإحرام المصنوعة بمصنع الشركة، بأنها قطن خالص بنسبة 100% دون خلطه بأي خامات صناعية أخرى، «سواء بشكير الإحرام أوالفوطة اللي ضمن مكونات شنطة الإحرام بتكون قطن 100 في المائة، لكن أي منتج تاني منافس مش قطن 100 % وده سبب الملمس الناعم والجودة العالية في الاستخدام»، بحسب تعبيره.

من القطن الخام إلى الحجاج

وعن مراحل تصنيع ملابس الإحرام بشركة مصر المحلة، قال «عيسى» إنه يتم تصنيعها بالكامل داخل مصنع الشركة بداية من استلامه قطن خام ثم تبدأ مرحلة الغزل والنسيج والتجهيز في قطاع الملابس، وقد يطلب العميل طباعة علم مصر على البشكير الخاج بحجاج القرعة، «بننفذ المنتج حسب طلب العميل، وعندنا طاقة إنتاجية تكفي تنفيذ كل المطلوب بأقل وقت وأعلى جودة»، بحسب وصفه.

ثلاثة آلاف بشكير إحرام تقريبا، هو إجمالي عدد الكمية التي نفذها مصنع شركة مصر المحلة، استعدادا لموسم الحج للعام الحالي، بحسب قول الدكتور ربيع بسيوني، رئيس قطاع التجهيز بشركة غزل المحلة، جميعها تم مراعاة معايير محددة عند تنفيذها، أولها درجات البياض والنعومة وجودة التقفيل والشكل النهائي للمنتج.

أعلى درجة بياض لبشكير الإحرام

إلى جانب المعايير السابقة، تراعي مصر المحلة بحسب تصريحات«بسيوني» لـ«الوطن» يتم تحقيق أعلى درجة بياض من خلال إضافة مواد دائمة وقابلة للغسيل من خلال معالجة كيميائية وميكانيكية محددة لضمان عمر أطول للمنتج.

بعد الانتهاء من التقفيل النهائي لملابس الإحرام، يتم تعبئة البشكير والفوطة القطنية في شنطة من القطن مطبوعة يدويًا داخل مصنع الشركة، «بتتقفل الشنطة بكل محتوياتها بشكير وفوطة لكل حاج وتتسلم للعميل وعليها شعار الشركة»، بحسب وصف رئيس قطاع التجهيز بشركة غزل المحلة.