تردد قناة الفجر الجديد.. لمتابعة أبرز المسلسلات التركية والعربية

تتزايد عمليات البحث عن تردد قناة الفجر الجديد، بشكل كبير عبر محركات البحث المختلفة وأبرزها جوجل، إذ تعرض القناة الجزائرية عددا من المسلسلات، لعشاق الدراما التركية التي يتابعها الملايين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة تردد قناة الفجر الجديد، التي تقدم عددا من المسلسلات المختلفة التي تتمتع بشعبية كبيرة أبرزها «المؤسس عثمان»، الذي يتابعه قطاع عريض من عشاق المسلسلات التركية وتدور أحداثه حول تأسيس الدولة العثمانية، والحروب التي خاضها السلطان العثماني عثمان بن أرطغرل، نستعرض تردد قناة الفجر الجديد، على النحو التالي:

تردد قناة الفجر الجديد 2022

القمر: نايل سات

التردد: 12645.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الرأسي للاستقطاب: H

- جودة القناة SD:

- اسم القناة على الرسيفر: الفجر.

ويمكن ضبط تردد قناة الفجر الجديد على الريسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر Menu أو القائمة، ثم الضغط على كلمة خيارات Options من القائمة، وبعد ذلك اختار تثبيت أو Installation، عند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي، وإدخال التردد الخاص بالقناة.

المسلسلات المعروضة على قناة الفجر

وتهتم قناة الفجر الجزائرية بعرض عدد من المسلسلات التي تهم قطاع عريض من المتابعين وتحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي وأبرزها مسلسل بربروسا التركي، وأيضا مسلسل ألب أرسلان التركي، كما تعرض القناة مسلسل المؤسس عثمان، بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة يلدز جاغري عتيقسوي، وأوزجه تورير، وبوراك تشيليك، وسرحات كيليتش، وإركان أفجي، ويحكي قصة الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية.

وأعلنت القناة عبر الصفحة الرسمية لها على «فيس بوك» أنه سيجري قريبا عرض المسلسل الفلسطيني «بوابة السماء» الذي يرصد الحياة في القدس.