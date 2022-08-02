مصرع 3 شباب في حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق ببني سويف

لقي 3 شباب مصرعهم، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم دراجتين ناريتين، بالطريق الفرعي الرابط بين قريتي بني صالح وعزبة علي خليل، بدائرة مركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بحادث تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الفرعي الرابط بين بني صالح وعزبة علي خليل بدائرة مركز الفشن، أسفر عن وفاة 3 شباب.

ووجّه بنقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

سيارتا إسعاف لنقل الضحايا

وتم الدفع بسيارتين إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، إلي موقع الحادث، وتم إخلاء جثث المتوفين ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبلت مشرحة مستشفى الفشن المركزي المتوفين وهم: عبدالله محجوب، مقيم عزبة الزيني، مصطفى محمد طه، مقيم قرية صفط العرفا، كريم مصطفى محمد، مقيم قرية صفط العرفا.

وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية، وأخطر مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن وتسليمها إلى ذويهم لدفنهم بمقابر العائلة بمركز الفشن.