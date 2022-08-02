الأرصاد الجوية تكشف أماكن سقوط الأمطار.. «منطقتك منهم ولا لأ؟»

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار على بعض المناطق خلال الأيام المقبلة، على بعض محافظات الجمهورية، رغم الموجة الحارة التي تمر بها البلاد هذه الأيام.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ«الوطن»، عن أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، موضحا أنّه اعتبارا من السبت المقبل ستتأثر المناطق الجنوبية بالحزام المداري، الذي يتسبب في سقوط أمطار على دول منابع النيل.

أماكن سقوط الأمطار

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه يتوقع سقوط الأمطار على بعض المناطق في مصر، مثل سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، مشيرة إلى أنّ الهيئة تتابع باستمرار خرائط الطقس، لإعلان أماكن سقوط الأمطار.

وأكدت منار، أنّ بداية من مدن شمال الصعيد حتى السواحل الشمالية، لن تتأثر بالأمطار التي قد تسقط خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة الثلاثاء 2 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة الأربعاء 3 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الخميس 4 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.