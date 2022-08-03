ضبط 9 براميل مخلل و62 كيلو لحوم غير صالحة بكفر الشيخ

أكد عماد حبيب، مدير مديرية التموين بكفر الشيخ، ضبط 9 براميل غير صالحة للاستخدام، داخل مخزن أحد المحال بمركز كفر الشيخ، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، كما تم ضبط 62 كيلو من اللحوم غير صالحة داخل محل جزارة بذات المركز السابق ذكره، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.

ضبط أسماك

وأضاف حبيب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أننا قد تمكنا من ضبط 18 كيلو من سمك «الرنجة» غير صالحة للاستخدام، وذلك بحوزة صاحب محل لبيع الأسماك بمركز قلين، وهو الأمر الذي يجعلنا نقوم بتكثيف دوري للمرور بحملات تموينية علي وأصحاب المحلات وعلي الأسواق بشكل مستمر لضبط المخالفين.

جودة المنتج

وأشار مدير مديرية التموين ، بالمحافظة إلى أن الحملات التموينية تكثف من عملها وذلك بالمرور على أفران العيش البلدي المدعم للتأكد من جودة رغيف الخبز ، وكذلك الوزن بما يضمن منتج متميز بما يصب لصالح المواطنين بكافة ربوع المحافظة.

الجدير بالذكر ، أن سكان محافظة كفر الشيخ نحو 3 ملايين و900 ألف شخص ، وكذلك عدد 3 مركز إداري وهو الأمر الذي يتطلب من قبل مديرية التموين بالإقليم بذل مجهود كبير من خلال عدد من الحملات التموينية والمستمرة علي مدار الأسبوع من الصباح حتى المساء، وأخري تبدا في الساعات الأولى من كل يوم على المخابز.