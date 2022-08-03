تفاصيل حفل روبي في العلمين الجديدة بمشاركة رودج وأسعار التذاكر

تستعد الفنانة روبي لإحياء حفل غنائي كبير فى مدينة الساحل الشمالى وبالفعل تم الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بها، وتستعرض «الوطن» تفاصيل حفل روبي فى العلمين الجديدة بمشاركة رودج وأسعار التذاكر.

تفاصيل حفل روبي فى العلمين الجديدة بمشاركة رودج وأسعار التذاكر تم الاعلان عنها منذ قليل حيث ستنطلق يوم الجمعة الموافق 12 أغسطس وذلك بحضور جماهيرى كبير .

تفاصيل حفل روبي فى العلمين الجديدة بمشاركة رودج وأسعار التذاكر

وخاصة أن روبي ستشارك فى الحفل مع الدى جى العالمى رودج وبالفعل تم طرح تذاكر الحفل والتى ستبدأ فيها الفئة الأولى بمبلغ 650 جنيه أما الثانية فبمبلغ 850 جنيه وعن الثالثة فستكون بمبلغ 1450 جنيه .

وعن الفئة الرابعة لحفل روبي ورودج فستكون بمبلغ 1700 جنيه والفئة الخامسة ستكوزن بمبلغ 2000 جنيه والسادسة ستكون بمبلغ 3500 جنيه ويمنع دخول الأشخاص ممن هم دون الـ 21 عام .

آخر أعمال روبي

يذكر أن روبي كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان نمت ننة وحققت نجاح جماهيرى كبير بمجرد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وبلغت نسبة مشاهدتها حتى الأن الى 8 مليون مشاهدة وتعاونت فيها مع الشاعر عزيز الشافعي الذي كتب كلماتها ولحنها وهى من توزيع توما وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج خالد مختار وتقول كلمات الأغنية ...

نمت ننه طب والحب اللي بيننا

مش هتكلمني سيكا

مش هتدلعني سنه

فوق لي حبه ده

انا Overdose محبه

ومشاعري لسه شابه

والنار في القلب شابه