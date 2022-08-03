لقاء سويدان: مهرجان القاهرة للدراما ليس حفل تكريم فقط.. وهدفنا التنافسية

قالت الفنانة لقاء سويدان، إن مهرجان القاهرة للدراما لا يعتبر حفلا للتكريم فقط ولكنه يتضمن لجنة تحكيم حقيقة، في الوقت الذي ظهرت فيه مهرجانات تعمل بدون ضوابط أو لجان تحكيم «الناس عارفة كويس مين بيشتري جايزة وبقى في مهرجانات كتير من جهات وأفراد لا علاقة لهم بالفن».

انطلاق المهرجان بشكل تجريبي لوضع قواعد عامة

وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC » مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC» أن الدورة المقرر انطلاقها من مهرجان القاهرة للدراما ستنطلق بشكل تجريبي لوضع قواعد عامة للهدف من المهرجان، لافتة إلى أن نقابة المهن التمثيلية تقدم كل جهدها لإنجاح المهرجان الذي يهدف أيضا لتعريف الجمهور بالقيمة الفنية المضافة التي قدمها عظماء الفن والشخصيات المؤثرة في الأعمال الدرامية على مر التاريخ.

المهرجان يتضمَّن عددا كبيرا من العاملين خلف الكاميرا

وأشارت الفنانة لقاء سويدان إلى أن المهرجان يتضمن عددا كبيرا من العاملين خلف الكاميرا، ولذلك اقترحنا أن يتضمن المهرجان تكريم الفنيين ومساعدين المخرجين والشخصيات النمطية التي تظهر في أعمال درامية بنفس الشخصية بشكل متكرر في عدة أعمال، موضحة أن هناك نمطا معينا من الشخصيات لا تحصل على تكريم بسبب أن دورها ليس الدور الأول في العمل بالرغم من أهميته.

وأكدت الفنانة لقاء سويدان أن المهرجان يتضمن تكريم جميع العاملين بالعمل الفني، وخاصة الشخصيات التي لا تظهر أمام الكاميرا «عندى اسطوات اضاءة وتصوير وفعلا دورهم مهم وأسمائهم معروفة جدا وكذلك المخرج المنفذ، وعندنا كمال رزق وهو واحد من اهم المخرجين المنفذين ولازم نكرمهم»، متابعة «العام القادم سيتم اضافة تصنيف تكريم الأعمال المذاعة على المنصات الإلكترونية وأعمال الـ15 حلقة والـ10 حلقات وهندعو المنتجين من جميع أنحاء العالم لتسويق الدراما المصرية عالميا».