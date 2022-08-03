22 سيارة إسعاف و5 جثث مجهولة الهوية في حادث سوهاج «صور»

دفعت مديرية الصحة والسكان بسوهاج بـ 22 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، بعد تصادم سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وسيارة نقل محملة بالماشية على الطريق الصحراوى الغربي، بدائرة مركز جهينة، فيما تم العثور على 5 جثث مجهولة الهوية.

17 وفاة و3 مصابين

وكان قد انتقل اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، وعدد من القيادات الأمنية، إلى مكان الحادث الذي وقع بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وسيارة نقل محملة بالماشية على الطريق الصحراوي الغربي، بدائرة مركز جهينة، وقاما بمتابعة نقل المصابين والمتوفين، ورفع آثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة السير عقب توقفها جزئيا، حيث بلغ عدد الضحايا 17 حالة وفاة و3 مصابين.

وقد كان قد استقبل مستشفى سوهاج الجامعي 8 مصابين في حادث التصادم الذى وقع على الطريق الصحراوى الغربى توفي من بينهم 4، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 17 متوفى و3 مصابين.

ومن جانبه، كلف اللواء طارق الفقى السكرتير العام للمحافظة بالانتقال الفوري إلى مكان حادث تصادم السيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة جهينة بين سيارتين ووجود متوفين ومصابين.

نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي

وأشارت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بين سيارة ميكروباص، وأخرى نقل نتج عن الحادث مصرع 17 شخصا وإصابة 3 آخرين، بإصابات متفرقة بالجسم تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والدفع بقوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية وقوات إدارة المرور لاتخاذ اللازم، تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق وسنوافيكم بالتفاصيل.