من القتل إلى الإحالة للجنايات.. تفاصيل إنهاء حياة مهندس على يد طليق ابنته

واقعة مأساوية تقشعر لها الأبدان شهدتها قرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، حينما ذهب مهندس بالمعاش بالعجلة وخلفه حفيده لكي يراه والده في مركز شباب الحامول، وبعد الانتهاء من الرؤية الشرعية أخذ الجد حفيده وذهب إلى المنزل ليتفاجأ بتربص طليق زوجته في الطريق راكبا دراجة بخارية ومن ثم سدد ثلاث طعنات قاتلة له مما أدى إلى مقتله في الحال .

بداية الواقعة

كانت ابنة المهندس سمير عباس متزوجة من المتهم قبل 9 سنوات وأنجبا طفلا صغيرا، 7 سنوات، ولكن واجهت الكثير من المشاكل بسبب الديون التي كانت على عاتق زوجها، ولكن تدخل والدها المهندس عباس وسدد جميع الديون الواقعة عليهم، وبعد ذلك حدثت خلافات زوجية أخرى أدت إلى الطلاق، ومنذ ذلك الحين المتهم يذهب وراء طليقته في كل مكان لاسترجاعها ولكن كانت ترفض الرجوع له مما أدى إلى خلق عداوة بينهم وقرر حينها المتهم الانتقام من شقيقها أو والدها .

وهو ما حدث بالفعل عندما قرر قتل شقيقها في بادئ الأمر ولكن لم يستطع المتهم الخلو به وقتله، فاتجه إلى التخطيط لقتل والد طليقته وذلك بعد الرؤية الشرعية في قرية الحامول، حيث إنه بعد رؤية ابنه ذهب وراء المهندس سمير بالدراجة البخارية وانتظره في مكان لا يوجد به أحد من المارة، وسدد له ثلاث طعنات أمام أعين ابنه فما كان من الطفل الصغير الذي لم يتعدى عمره الـ8 سنوات إلا أن يقول «أبويا قتل سيدي» مقررة عدة مرات حتى تجمع الأهالي وتم نقل المتهم إلى المستشفى ولكن جثة هامدة .

ابنة المهندس: «كان بيضربني وأبويا له فضل عليه»

وقالت ابنة المهندس المجني عليه، أن زوجها كان يعاملها بطريقة وحشية أثناء فترة الزواج، حيث أنه في إحدى المرات كانت شقيقته في زيارة لهم وعند التسليم على زوجته لم تقبلها فقام بالتعدي عليها بالضرب لعدم تقبيلها، بالإضافة إلى وجود مشاكل مادية أخرى متعلقة بالمال لكثرة الديون التي يقوم بها زوجها السابق ومن ثم لا يستطيع سدادها، مشيرة أن والدها هو من قام بسداد هذه الديون وكان له الفضل في استكمال الحياة الزوجية لـ7 سنوات، ولكنها لم تستحمل الحياة مع زوجها وتم طلاقها منذ عام تقريبا .

تعليق ابن المهندس بعد إحالة المتهم إلى الجنايات

وأحالت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، قضية مقتل مهندس على يد طليق ابنته إلى الجنايات بشبين الكوم، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على الواقعة التي أثارت حالة من الاستياء والحزن الشديد بين أبناء محافظة المنوفية خلال الفترة الماضية لبشاعة الواقعة بعد مقتل مهندس بثلاث طعنات أمام أعين حفيده .

وقال "عبدالعظيم" ابن المهندس المقيم بعزبة الشرايفة بمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن أسرة المهندس وكذا الأهالي في حالة سرور بعد تحويل المتهم إلى المحكمة الجنايات، مؤكدا أنهم قاموا بالاتفاق مع محامي للتعامل في القضية للمطالبة بإعدام المتهم.