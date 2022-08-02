وظيفة حكومية جديدة بديوان محافظة المنوفية.. اعرف التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة له، عن حاجة ديوان عام محافظة المنوفية، لشغل وظيفة حكومية جديدة، وإليكم كافة تفاصيل الحصول على هذه الوظيفة:

الوظيفة المطلوب شغلها وبياناتها

- مدير عام شئون الإنتاج والشئون الاقتصادية

الجهة طالبة الإعلان:

محافظة المنوفية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

محافظة المنوفية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لشئون الإنتاج والشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

المهارات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل الوظيفة

المهارات الفنية:

يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه لعام للسيد المحافظ، يختص شاغل الوظيفة بوضع خطة المحافظة في مجال الإنتاج والمشرعات وإصدار القرارات المتعلقة بها، متابعة نتائج تنفيذ الأنشطة الاقتصادية، إجراء الاتصالات اللازمة بهدف تحقيق الخطة المستهدفة.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها عام بالمستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مده كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق وطبيعة عمل الوظيفة.

شروط التقدم للوظيفة

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب

المستندات المطلوبة:

عدد (2) صورة شخصية، وعدد (9) ملفات (أصل + 8 صور) كل ملف يحتوي:

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها مقدم الطلب موضحا به الاسم، تاريخ الميلاد ،محل الإقامة، الرقم القومي، رقم الموبايل، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي الحاصل عليه، تاريخ الحصول عليه، تاريخ التعين والدرجة المالية، المجموعة النوعية، الوظائف الشرافية التي شغلها، الدورات التدريبية الحاصل عليها، الجزاءات أو التحقيقات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية، تقارير الكفاية ثلاث سنوات سابقة، خطابات الشكر وشهادة التقدير الحاصل عليها، الدورات التدريبية الحاصل عليها.

• شهادة قانونية وصورة بطاقة الرقم القومي.

• بيان بأبرز إنجازاته خلال حياته الوظيفية السابقة مدعمة بالمستندات المؤيدة لذلك.

• مقترح واف لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين، ويراعي في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

بيانات الإعلان عن الوظيفة الحكومية

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/08/01

نهاية الإعلان:2022/09/01

العدد المطلوب:1

بيانات الاتصال:

على من يرغب شغل إحدى هذه الوظائف التقدم بطلب باسم السيد / الوزير المحافظ باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية ومقرها ديوان عام محافظة المنوفية بالإدارة العامة للموارد البشرية.