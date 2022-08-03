ضبط مدرس وتاجر خردة بحوزتهما 30 كيلو متروكات سكة حديد بجزيرة شندويل

ضبطت مديرية أمن سوهاج مدرس وتاجر خردة وبحوزتهما متروكات سكة حديد وزن 30كيلو جرام بهدف بيعها والربح من ثمنها وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذا لخطة العمل التي تنتهجها مديرية أمن سوهاج والمتضمنة الرقي بمستوي المنظومة الأمنية وتكثيف التواجد الأمني ومكافحة الجريمة بشتي صورها خاصةً فـي مجال ضبط قضايا المهمات المصلحية الخاصة بالسكة الحديد.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج بتحرير محضرين محررين من معرفة قسم شرطة النقل والمواصلات بمحافظة سوهاج.

ضبط المتهمين وبحوذتهما متروكات سكة حديد

يتضمن تمكن ضباط مباحث قسم سكة حديد محافظة سوهاج بالتنسيق ووحدة مباحث مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج من ضبط كل المدعو " أحمد ع ع ع" سن 51 عاما مدرس ويقيم بندر جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج وبحوزته " قاعدة غير مباشر خاصة بفلنكات الخشب تربط ما بين الفلنكة وشريط السكة الحديد و، مسمار خشبي و، صمولة كلبس مسمار كعب أبره" ومتروكات هيئة السكة الحديد تزن حوالي 30 كجم تقريباً وكذلك ضبط المدعو" محمد م ع م" سن 35 عاما تاجر خرده ويقيم بندر جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج وبحوزته" قطعة حديدية " درس بندرور " " من متروكات هيئة السكة الحديد بمحافظة سوهاج بمواجهة المذكورين قررا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها والتربح من ثمنها وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم تحريز المضبوطات .