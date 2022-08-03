توافد أهالي ضحايا ومصابي حادث سوهاج على المستشفيات المركزية

بدأ أهالي المصابين بحادث تصادم سوهاج الذي وقع بأول ساعات اليوم على الطريق الصحراوي الغربي بجوار مركز جهينة بمحافظة سوهاج، بالتوافد على المستشفيات التي تم نقل الضحايا والمصابين إليها، حيث نقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام ومشرحة مستشفى المراغة المركزي ومشرحة مستشفى طهطا المركزي ومشرحة مستشفى جهينة المركزي لتوضع الجثث تحت تصرف النيابة ، بينما نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى سوهاج الجامعى لإسعافهم.

جميعهم من أسوان وقنا

وينتمي المصابون والضحايا لمحافظتي أسوان التي تبعد عن محافظة سوهاج 405 كم وتستغرق من 6 حتى 7 ساعات، ومحافظة قنا التي تبعد عن محافظة سوهاج 183 كم وتستغرق من ساعتين حتى ثلاث ساعات، حيث بدأ التوافد حتى الآن لأهل مركز فرشوط بمحافظة قنا لاستلام جثث ذويهم عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة .

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل تحمل مواشي وسيارة ميكروباص في طريقها لمحافظتي قنا وأسوان، وأسفر الحادث عن مصرع 17شخصا وإصابة 4 آخرين، وقد كلف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتسهيل كل إجراءات تصاريح الدفن لضحايا وتوفير كل سبل العناية الطبية للمصابين.

وكان قد تم الدفع بعد 22 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين، وقد وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بتعليمات مشددة بتصافر جهود الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات أمام أسر الضحايا باستلام ذويهم.