مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالي

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكي عند علامة الكيلو 8 في الطريق الدولي بالساحل الشمالي، أمام مدينة العلمين الجديدة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العلمين التخصصي، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حادث الساحل الشمالي

واستقبلت، اليوم الثلاثاء، مستشفى العلمين التخصصي، الجثة والمصابين الثلاثة في حادث تصادم سيارتين، وهم: «محمد علي ماهر» 34 سنة من القاهرة وصل المستشفى جثة هامدة، وآلاء محمد عبدالكريم 28 سنة من سوهاج، مصابة بإشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالوجه، واشتباه كسر بالأنف، وأحمد علي ماهر 34 سنة من القاهرة، شقيق المتوفى يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمه شديدة بالوجه، واشتباه كسر بالفك السفلي، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وروفيه رشاد عبدالرحيم، 62 سنة من القاهرة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمة شديدة بالوجه، واشتباه كسر بالساق اليسرى، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وجار استكمال الفحوصات الطبية للمصابين وإجراء الأشعات والتحاليل اللازمة من خلال الفريق الطبي بقسم الطوارىء بالمستشفى تحت إشراف الدكتور شريف الملواني مدير مستشفي العلمين، وجرى التحفظ على الجثه بثلاجة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، ومفتش الصحة.

التحقيق في الحادث

وانتقلت فور وقوع الحادث أمام العلمين الجديدة شرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي ومباحث المرور إلى موقع الحادث، وجارى الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث ورفع تقرير شامل لجهات التحقيق بملابسات وقوعه، والتي تولت التحقيق.