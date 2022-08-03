محافظ سوهاج يوجه بسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثث ضحايا حادث الطريق

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على سرعة إنهاء جميع إجراءات تسليم جثامين ضحايا حادث سوهاج، على الطريق الصحراوي الغربي إلى ذويهم، عقب انتهاء جهات التحقيق المختصة من إجراءاتها القانونية اللازمة في الواقعة.

كما شدد محافظ الإقليم على تقديم كل العناية والرعاية اللازمة للمصابين جراء حادث سوهاج الأليم الذي راح ضحيته 17 شخصًا وأصيب 3 آخرون إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل محملة بالمواشي على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة غربي سوهاج.

وكلف محافظ سوهاج كلًا من وكيل وزارة الصحة، ورئيس حي شرق مدينة سوهاج، ومسئولي مجلس مدينة سوهاج، إلى مستشفى سوهاج الجامعى لمتابعة حالة المصابين والإطمئنان عليهم.

وكان الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة، شهد خلال الساعات القليلة الماضية، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تقل عددًا من الأشخاص في طريقها إلى محافظة أسيوط، وسيارة نقل محملة بالمواشي، ما أدى إلى مصرع وإصابة 21 شخصًا.

على الفور تم الدفع بعدد 22 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثث إلى مستشفيات(جهينة، المراغة، طهطا، سوهاج الجامعي) كما جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.