نقل جثث حادث سوهاج لمشرحة المراغة وجهينة والعام.. جميعهم من أسوان وقنا

حادث تصادم مروع وقع بأول ساعات اليوم بين سيارة ميكروباص تحمل مواطنين من مركز فرشوط بمحافظة قنا ومركز إدفو بمحافظة أسوان عائدة إلى محافظاتهم، وأخرى نصف نقل تحمل المواشي، على الطريق الصحراوى الغربي بجانب مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

حصر المصابين والضحايا

وأسفر الحادث عن مصرع 17 شخصا وإصابة 4 آخرين وقد تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم.

فيما جرى نقل الجثث لمشارح مستشفيات المراغة المركزي وجهينة وطهطا المركزي وسوهاج العام.

التعرف على الضحايا

وتم التعرف على بعض من أسماء الوفيات بالحادث من خلال أوراقهم الثبوتية وهم كل من مها خالد محمود سن 25 عاما، من مركز إدفو بمحافظة أسوان، وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، وسيد حساني إبراهيم 47 عاما، من مركز إدفو بمحافظة أسوان، إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، وحماده عبدالفتاح أحمد 36 عاما، من مركز فرشوط بمحافظة قنا إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي أيضا، ونور سيد برعي 38 عاما، من مركز فرشوط بمحافظة قنا إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، وجابر حنفي محمد علي 50 عاما، من مركز إدفو بمحافظة أسوان إلى مشرحة مستشفى المراغة أيضا، وأحمد عبدالسميع محمد أحمد 21 عاما، من إدفو بمحافظة أسوان إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، ومساعد أبوزيد إبراهيم حسن، من مركز إدفو بمحافظة أسوان 37 عاما، إلى مشرحة مستشفى جهينة، وكذلك عبدالرحيم شعبان عبده أحمد 26 عاما، من مركز إدفو بمحافظة أسوان، نقل إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي.

5 جثث مجهولة

كما وتم أيضا نقل 5 جثث مجهولة المصدر من بينها جثتان إلى مستشفى سوهاج العام، وجثتان إلى مستشفى طهطا العام، وجثة إلى مستشفى جهينة المركزي.

وكان قد تم الدفع بأكثر من 22 سيارة إسعاف لنقل المصابين والضحايا وقد انتقل اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إلى موقع الحادث لمتابعة الحادث.