جهات التحقيق تصرح بتسليم جثث حادث سوهاج لذويهم.. وتنتدب لجنة للتقرير الفني

انتقل فريق من جهات التحقيق لمعاينة موقع حادث سوهاج على الطريق الصحراوي الغربي بجوار مركز جهينة، وذلك لمعرفة أسباب الحادث الرئيسية التي أدت إلى وقوع الحادث، حيث وقع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل تحمل المواشي وسيارة ميكروباص في طريقها إلى قرية السباعية بمركز إدفو بمحافظة أسوان ومركز فرشوط بمحافظة قنا.

انتداب لجنة فنية لمعاينة سيارات الحادث

كما أمرت جهات التحقيق بانتداب لجنة فنية من إدارة مرور سوهاج لمعاينة سيارتي الحادث وكتابة تقرير فني بوضح أسباب الحادث، كما أمرت بالتصريح بدفن جثث ضحايا الحادث وتسليمهم لذويهم عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بورود بلاغ من نجدة سوهاج يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربي ووجود عدة وفيات ومصابين لينتقل على الفور وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج الذي إنتقل إلى موقع الحادث واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج الذي رافق مساعد وزير الداخلية بموقع الحادث كما تم الدفع بوحدات حماية مدنية لإعادة تسيير الطريق وكذلك تم الدفع بأكثر من 22سيارة إسعاف لنقل الجثث والمصابين لمستشفيات سوهاج المركزية والعامة والجامعية، حيث تبين أن الضحايا والمصابين من محافظات أسوان وقنا.