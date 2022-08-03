أهالي سوهاج لـ أسر ضحايا حادث التصادم: بيوتنا مفتوحة لكم وجاهزون لخدمتكم

حالة من الحزن الشديد سيطرت على أهالي محافظة سوهاج، في مساء يوم الثلاثاء، عقب مصرع 17 شخصًا، وإصابة 3 آخرين من أهالي محافظتي أسوان وقنا، ضحايا التصادم على طريق الصحراوي الشرقي بناحية مركز جهينة، غرب محافظة سوهاج، بينما تداول الكثيرون من أهالي سوهاج عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلين: «بيوتنا مفتوح لكل أهالي قنا وأسوان»، تاركين أرقام هواتفهم على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال «محمد جابر»، يقيم بمدينة محافظة سوهاج: إننا في انتظار أهالينا من محافظتي قنا وأسوان «بيوتنا مفتوحة ليكم وأي حد محتاج أي حاجة أنا جاهز لخدمتكم»، وقام بترك رقم هاتفه.

وأضاف سعد جمال، يقيم بمركز جهينة غرب محافظة سوهاج: أنني بعد سماع خبر الحادث الموجع والمحزن، توجهت مباشرة نحو دوار عائلتي، وقمت بتحضيره وازالة بعض الأتربة من عليه استعدادا لوصول أهلينا من محافظتي أسوان وقنا، قائلا: «بيوتنا مفتوحة، ودواوين عائلاتنا ملك ليكم»،

17 وفاة و3 مصابين

وكان قد انتقل اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، وعدد من القيادات الأمنية، إلى مكان حادث سوهاج، الذي وقع بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وسيارة نقل محملة بالماشية على الطريق الصحراوي الغربي، بناحية مركز جهينة، وقاما بمتابعة نقل المصابين والمتوفين، ورفع آثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة السير عقب توقفها جزئيا، حيث بلغ عدد الضحايا 17 حالة وفاة و3 مصابين.