بالأسماء.. التعرف على هوية 7 من ضحايا حادث سوهاج المروع

وقع منذ قليل حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربي بجانب دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، وأسفر الحادث عن مصرع 17 شخصا وإصابة 4 آخرين من مستقلي السيارة الميكروباص من أبناء محافظة أسوان ومحافظة قنا وتحديدا مركزي إدفو وفرشوط، حيث كانوا بطريق عودتهم إلى محافظات أسوان وقنا.

أسماء الضحايا والمصابين

وتم التعرف على أسماء 7 من ركاب السيارة الميكروباص والسيارة النصف نقل من خلال بياناتهم بأوراقهم الثبوتية، وجارٍ التعرف على الآخرين، حيث إن معظم الجثث بحالة أشلاء.

فتم التعرف على مساعد أبازيد إبراهيم حسن، 37 عاما، من مركز إدفو بمحافظة أسوان، أحمد عبد السميع محمد أحمد 21 عاما مركز إدفو بمحافظة أسوان، وجابر حنفي محمد علي 50 عاما من مركز إدفو بمحافظة أسوان، ونور سيد برعي محمد 38 عاما من مركز فرشوط بمحافظة قنا وحمادة عبد الفتاح أحمد سعيد 36 عاما من مركز فرشوط محافظة قنا، ومها خالد محمود محمد 30 عاما من مركز إدفو بمحافظة أسوان وسيد حساني إبراهيم محمد 47 عاما من مركز إدفو بمحافظة أسوان.

متابعة كل الجهات المعنية بالحادث

ويتابع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، الحادث وأوصى بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتذليل كل العقبات وتوفير كل الإمكانيات الصحية لهم، كما انتقل لموقع الحادث اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج لمتابعة الحادث وكذلك وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج الدكتور سامي النجار.