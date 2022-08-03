رئيسة تايوان: سنواجه أي تهديد عسكري متعمد ولن نقف مكتوفي الأيدي

انتقدت رئيسة تايوان تساي انج ون الحرب الروسية على أوكرانيا وذلك خلال كلمتها الترحيبية برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وذلك ضمن فعاليات زيارة الأخيرة المثيرة للجدل لتايوان.

واعتبرت رئيسة تايوان ان غزو روسيا لأوكرانيا جعل مسألة الأمن هي محور تركيز العالم وأن العمل العدائي ضد تايوان سيكون له تبعات كبيرة على منطقتي المحيط الهادي والأطلسي.

تايوان سترد على التهديدات

وأعربت رئيسة تايوان عن رغبتها في استغلال الفرصة والاعلان صراحة عن المبادئ التايوانية الأساسية في الحفاظ على سيادتها، ومواجهة أي تهديد عسكري متعمد مشددة على ان تايوان لن تقف مكتوفة الأيدي وأنها ستقوم بالدفاع عن سيادة بلادهم وسيقوموا بالدفاع عن القيم الديموقراطية معربة عن أملها في التعاون مع كافة الديموقراطيات في العالم لتطبيق القيم الديموقراطية.

وأشارت رئيسة تايوان إلى أنها ستفعل كل ما يتطلب لتعزيز قدرات تايوان الدفاعية مشددة على انها ملتزمة بالدفاع عن السلام والاستقرار في مضيق تايوان وسيجعلوا بلادهم مقرًا للاستقرار الاقليمي في منطقة المحيط الهندي والهادئ ونقطة للتجارة العالمية.