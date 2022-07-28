عامل يُنهي حياته بتناول سم فئران في الدرب الأحمر.. أقعده المرض عن العمل

أنهي عامل حياته بتناول سم الفئران داخل منزله في الدرب الأحمر بسبب مروره بحاله نفسية سيئة، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء زوجه المتوفي لسماع أقوالها.

إخطار من مستشفى الدمرداش بوفاة مسن أثناء إسعافه

تلقى مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر إخطارًا من مستشفى الدمرداش بوفاة عامل أثناء محاولة إسعافه إثر تناوله سم فئران، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «عبد الرحمن.ي.م.ح»، 46 عامًا، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

بسؤال زوجه المتوفي أكدت أن زوجها المتوفي تعرض لكسر في الساق منذ فترة ولا يستطيع الحركة، وأوضحت أنه بعد فترة من إزالة الجبس اكتشف أنه لا يستطيع الحركة، وبات طريح الفراش من يومها، مشيرة إلى إصابته بحالة اكتئاب بعد قرارها النزول للعمل وجلوسه في المنزل نظرا لمرضه.

وأشارت أن يوم الواقعة وأثناء عودتها من عملها وجدته مصابًا بحاله قيء شديدة وبسؤاله أكد لها تناوله سم فئران، وكشفت التحريات أن الزوجة نقلته بمعاونة الجيران إلى مستشفى الدمرداش لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.